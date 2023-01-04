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НовостиОбщество4 января 2023 4:17

Стало известно сколько с 1 января 2023 года составит плата за детские сады в Алтайском крае

Больше всего придется платить родителям из крупных городов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Максимальная плата за детский сад составит 2,7 тысячи рублей

Максимальная плата за детский сад составит 2,7 тысячи рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года в Алтайском крае меняется размер платы за детские сады. При этом в разных частях региона будет разный максимум.

– Где-то родители будут платить ежемесячно по 1,3 тысячи, а где-то – 2,7 тысячи рублей, - пишет «Толк».

Почему именно такой разбег? Дело в том, что расходы на содержание ребенка в детском саду выросли почти на 50%. При этом с 2019 года размер платы не меняли, хотя этот момент в правительстве активно обсуждали и даже утверждали новую «ставку», но отложили вопрос еще на год.

И так, с 1 января максимальная плата составит 2,7 тысячи рублей. Она придется на детские сады Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска и ЗАТО Сибирский. Но надо понимать, что плата рассчитывается индивидуально для конкретного учреждения, района или города, но не может быть выше максимальной планки.