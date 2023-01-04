Стало известно сколько с 1 января 2023 года составит плата за детские сады в Алтайском крае

Максимальная плата за детский сад составит 2,7 тысячи рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года в Алтайском крае меняется размер платы за детские сады. При этом в разных частях региона будет разный максимум.

– Где-то родители будут платить ежемесячно по 1,3 тысячи, а где-то – 2,7 тысячи рублей, - пишет «Толк».

Почему именно такой разбег? Дело в том, что расходы на содержание ребенка в детском саду выросли почти на 50%. При этом с 2019 года размер платы не меняли, хотя этот момент в правительстве активно обсуждали и даже утверждали новую «ставку», но отложили вопрос еще на год.

И так, с 1 января максимальная плата составит 2,7 тысячи рублей. Она придется на детские сады Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска и ЗАТО Сибирский. Но надо понимать, что плата рассчитывается индивидуально для конкретного учреждения, района или города, но не может быть выше максимальной планки.