Число жертв аварии на трассе Барнаул-Рубцовск увеличилось до шести

В больнице остается еще один пострадавший Фото: Олег УКЛАДОВ

Число жертв аварии, произошедшей днем 3 января на трассе А-322 Барнаул-Рубцовск, увеличилось до шести.

– Скончался пассажир автомобиля Lexus, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Таким образом, жертвами ДТП стали четверо пассажиров ВАЗ-2110, в числе которых двое взрослых и двое детей, а также водитель и пассажир Lexus. В больнице остается еще один пассажир иномарки. Информации о его состоянии на момент публикации нет.