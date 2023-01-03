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НовостиПроисшествия3 января 2023 12:56

Число жертв аварии на трассе Барнаул-Рубцовск увеличилось до шести

Еще один пострадавший скончался в больнице
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
В больнице остается еще один пострадавший

В больнице остается еще один пострадавший

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число жертв аварии, произошедшей днем 3 января на трассе А-322 Барнаул-Рубцовск, увеличилось до шести.

– Скончался пассажир автомобиля Lexus, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Таким образом, жертвами ДТП стали четверо пассажиров ВАЗ-2110, в числе которых двое взрослых и двое детей, а также водитель и пассажир Lexus. В больнице остается еще один пассажир иномарки. Информации о его состоянии на момент публикации нет.