21-летний парень потерялся в Барнауле в Новый год

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле объявили в розыск 21-летнего Максима Кораблева. Он пропал 31 декабря.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», молодой человек в Новый год ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 188 сантиметров, худощавое телосложение, глаза светло-голубые, волосы светло-русые.

Когда Максима видели в последний раз, он был одет в синие штаны, белые кроссовки, темно-серую шапку и черную куртку.

Сообщить информацию о пропавшем можно по бесплатным телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.