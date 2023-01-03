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НовостиОбщество3 января 2023 10:54

21-летний парень потерялся в Барнауле в Новый год

Он ушел из дома в черной куртке и темно-серой шапке
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ориентировка

Ориентировка

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле объявили в розыск 21-летнего Максима Кораблева. Он пропал 31 декабря.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», молодой человек в Новый год ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 188 сантиметров, худощавое телосложение, глаза светло-голубые, волосы светло-русые.

Когда Максима видели в последний раз, он был одет в синие штаны, белые кроссовки, темно-серую шапку и черную куртку.

Сообщить информацию о пропавшем можно по бесплатным телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.