Барнаульские больницы спокойно пережили Новый год

Больницы Барнаула работают в обычном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские медики вполне спокойно и в рядовом порядке встретили новый год. Об этом они рассказали «Вестям Алтая».

В частности, спокойная обстановка отмечается в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи №2 на улице Малахова, 51. Отделение травматологии работает без авралов.

– За первые дни года сюда обратились чуть больше 100 человек. Медики говорят, что цифра обычная для этого периода, диагнозы тоже, - сообщает источник информации.

В соседнем корпусе где принимают детей с отравлениями 26 юных пациентов. Состояние у всех нормальное, а прогнозы оптимистические.

В отделении токсикологии практически пусто – всего двое с отравлениями. Одного уже отправили домой.

В любом случае праздники еще продолжаются и предварительные прогнозы и выводы делать еще рано.