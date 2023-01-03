Больше 250 тонн реагентов за ночь использовали в Барнауле

Уборка снега в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В ночь на вторник, 3 января, в Барнауле силами «Автодорстроя» было вывезено более пяти тысяч кубометров снега и использовано на свыше 250 тонн песчано-соляной смеси.

– На городских улицах работали 117 единиц снегоуборочной техники. Снег вывозили с проспектов Ленина, Строителей, Социалистического, Калинина, площадей Сахарова, Спартака, участков улиц Димитрова, Молодежной, Советской Армии, Фурманова, Георгия Исакова, Солнечная Поляна, Павловского тракта, - уточняют в мэрии.

Сегодня днем дорожная техника продолжает работать: также убирают и вывозят снег, посыпают песком тротуары и подходы к пешеходным переходам, остановки и т.д.