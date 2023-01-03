Два телефона и планшет стащили из дома пенсионеров в Барнауле

Подозреваемого поместили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

71-летняя жительница Барнаула написала заявление в полицию по факту кражи двух телефонов и планшета из ее дома.

Потерпевшая рассказала, что была вместе с мужем на третьем этаже своего дома, а когда спустились на первый, то обнаружили пропажу телефонов и планшета. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

– При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что через калитку зашел неизвестный мужчина, обошел дом со стороны двора, заглядывая при этом в окна. Убедившись в отсутствии жильцов, злоумышленник зашел в помещение, совершил хищение и спустя несколько минут скрылся в неизвестном направлении, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Личность злоумышленника установили быстро. Им оказался 39-летний рецидивист. Во время обыска у него нашли украденные вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого заключили под стражу.