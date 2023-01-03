В Барнауле на пожаре спасли женщину

Ночной пожар в Барнауле Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 3 января в Барнауле произошел пожар в квартире. Спасена одна женщина.

– Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 2.40 ночи, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание произошло в квартире пятиэтажки на улице телефонной. К моменту прибытия пожарных из жилища на третьем этаже шел дым и была угроза распространения задымления. Специальное звено вывело из квартиры ее хозяйку. Остальные приступили к тушению. 20 минут ушло до полной ликвидации огня.

Установлено, что площадь возгорания составила порядка 15 «квадратов». Предварительная причина ЧП - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.