В Алтайском крае испортится погода

Усилится ветер Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно испортится погода. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Во второй половине дня 3 января и сутки 4-го прогнозируют снег, местами сильный, гололедные явления, метели. Кроме того, ветер усилится до 17-22 м/с, по югу местами не исключены порывы до 25 м/с

- Пешеходам следует проявлять особую внимательность при переходе автодорог и при движении по обледеневшим тротуарам, - подчеркнули в ведомстве.

Автомобилистам нужно соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными.