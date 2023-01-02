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НовостиОбщество2 января 2023 9:23

В Алтайском крае испортится погода

Пешеходам и автомобилистам нужно быть внимательными
Герман Архаров
Усилится ветер

Усилится ветер

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно испортится погода. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Во второй половине дня 3 января и сутки 4-го прогнозируют снег, местами сильный, гололедные явления, метели. Кроме того, ветер усилится до 17-22 м/с, по югу местами не исключены порывы до 25 м/с

- Пешеходам следует проявлять особую внимательность при переходе автодорог и при движении по обледеневшим тротуарам, - подчеркнули в ведомстве.

Автомобилистам нужно соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными.