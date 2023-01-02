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НовостиОбщество2 января 2023 2:27

До -12 градусов прогнозируют 2 января в Алтайском крае

В Барнауле 2 января столбики термометров покажут -8…-10 градусов
Герман Архаров
Будет преимущественно без осадков

Будет преимущественно без осадков

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая неделя начнется в Алтайском крае с небольшого мороза. В понедельник, 2 января ожидается -7…-12 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

В регионе будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле 2 января столбики термометров покажут -8…-10 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Напомним, 1 января в регионе было до -6 градусов.

Ранее мы писали о том, чем можно заняться на январских праздниках в Барнауле.