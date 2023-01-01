Барнаульцев приглашают на бесплатные мастер-классы по фигурному катанию

Мастер-классы проводятся бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Барнаула приглашают на бесплатные мастер-классы по фигурному катанию. Уроки проводятся в парке спорта Алексея Смертина в рамках проекта «Стань фигуристом за семь дней».

– Два тренера специально для детской и взрослой группы научат уверенно стоять на коньках, балансировать и выполнять простые упражнения в виде «ласточки», «фонариков», «приседов» и т. п., - пишет «Алтайский спорт».

Мастер-классы проводятся бесплатно. Заплатить нужно только за выход на лед или аренду коньков, если нет своих. Занятие проходят с 1 по 7 января с 12.00 до 13.00. Продолжительность уроков составляет от 40 до 60 минут в зависимости от погодных условий.