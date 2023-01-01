Из-за сильного задымления люди не могли выбраться самостоятельно Фото: Олег УКЛАДОВ

Шесть человек спасли во время пожара в Барнауле 1 января. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание произошла утром в 4-этажном жилом доме на улице 40 лет Октября. Когда пожарные прибыли на место, из окна бытового помещения на первом этаже шел густой черный дым. Во втором подъезде из-за сильного задымления люди не могли выбраться самостоятельно.

Спасатели вытащили из огненного плена пять взрослых и одного ребенка. Возгорание было оперативно ликвидировано. Причины пожаров уточняются.

Напомним, за новогоднюю ночь в Алтайском крае потушили 22 пожара.