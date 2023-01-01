В канун Нового года на Чуйском тракте в Алтайском крае произошло смертельно ДТП

Проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае один человек погиб в ДТП, которое произошло 31 декабря на Чуйском тракте. Подробности рассказали в краевой Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД на 170 километре Чуйского тракта около 14.30 часов 32-летний водитель на Toyota Mark II пошел на обгон и на «встречке» столкнулся с автомобилем Ford Focus по управлением 28-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Ford Focus скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля Toyota Mark II и его пассажир - девушка (год рождения не установлен) были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, – рассказали в ГИБДД.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожной аварии.