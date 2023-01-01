За два часа до Нового года в Бийске произошел пожар в многоэтажке

Спасатели применили автолестницу Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 31 декабря в Бийске произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило примерно в 21.30. ЧП произошло в 6-этажном жилом доме на улице Матьянова.

– По прибытию пожарных расчетов из квартиры на четвертном этаже шел сильный дым, который распространился на 5 и 6 этажи. Спасатели применили автолестницу, – рассказали в МЧС.

С верхних этажей пожарные спасти восемь человек. Возгорание удалось ликвидировать за считанные минуты.