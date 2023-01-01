1 января уборка снега продолжается Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В новогоднюю ночь с дорог Барнаула вывезли более 1 тысячи кубометров снега. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

– На линии работали экипажи 83 единиц снегоуборочной техники. Основной задачей была противогололедная обработка проезжих частей и их прометание от свежевыпавшего снега, а также очистка тротуаров, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Для посыпки проезжей части противогололедными материалами исрасходовано 260 тонн песчано-соляной смеси.

Всего с дорог краевой столицы вывезли 1102 м3 снега. Дорожники работали на проспектах Ленина, Социалистическом, площадях Советов, Сахарова, Октября, участках улиц Димитрова, Матросова, Интернациональной, Гоголя.

1 января уборка снега продолжается. Как ранее сообщали в мэрии, новогодние праздники у дорожных служб Барнаула объявлены рабочими днями.