С 1 января 2023 года проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Барнаула стоит 30 рублей

При использовании транспортной карты поездка обойдется дешевле Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года в Барнауле повысилась стоимость проезда в общественном транспорте с 28 до 30 рублей при расчете наличными и банковской картой.

Такой тариф теперь действует во всех видах общественного транспорта в краевой столице – в автобусах, трамваях, троллейбусах, в том числе и на пригородных маршрутах. Ранее цена поездки в пригород была, ка правило выше, чем в черте города

При использовании транспортной карты поездка обойдется дешевле. Если заплатить за проезд из электронного кошелька, то один билет обойдется 26 рублей, а по «Единому проездному» – 24 рубля.