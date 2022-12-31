СК возбудил уголовное дело после пропажи подростка в Алтайском крае

Пропавший парень Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Уголовное дело возбудили после пропажи 15-летнего Никиты Жукова в Алтайском крае. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Известно, что мальчик ушел из дома в Бийске 16 декабря и до сих пор назад не вернулся. Ранее он уже неоднократно так поступал.

Приметы подростка: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавый, волосы темно-русые, карие глаза.

Был одет: бежевый пуховик, темно-синяя вязаная шапка, черные джинсы и кроссовки.

- Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - отметили в ведомстве.

Поиски парня продолжаются. Всех, кто знает, где он, просят звонить 8 (385 2) 29-80-02 или 02