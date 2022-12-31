В МВД рассказали, что пропавший на Алтае подросток может направляться в Барнаул

Пропавший подросток Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Поиски 15-летнего Никиты Жукова продолжаются в Алтайском крае. 16 декабря он ушел из дома и может направляться в Барнаул. Об этом пишет региональное управление МВД.

Приметы пропавшего: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавый, волосы темно-русые, карие глаза.

Мальчик был одет: бежевый пуховик, темно-синяя вязаная шапка, черные джинсы и кроссовки.

С собой парень захватил черную поясную сумку.

В 11 утра 17 декабря молодого человека видели на дороге у поворота в село Буланиха Зонального района. Полицейские просят откликнуться автомобилистов, у которых может запись с камер видеорегистраторов (участок Буланиха - поворот на село Троицкое).

Поиски парня продолжаются. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка просят сообщить информацию по телефонам: 8-999-331-12-32, 8(3854)394184 или 102.