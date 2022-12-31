13-летняя девочка и мужчина пострадали в жестком ДТП на Алтае

ДТП произошло в селе Черга Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

30 декабря в селе Черга Шебалинского района Республики Алтай произошло ДТП, в результате которого пострадали ребенок и мужчина. Об этом пишет ГУ МВД России по региону.

Как предварительно установили правоохранители, 51-летний житель Усть-Канского района за рулем Toyota Premio при движении с обочины для выполнения разворота не уступил дорогу BМW Х6. Этой машиной управляла 44-летняя жительница села Усть-Кан.

В результате ДТП пострадала 13-летняя пассажирка BМW, у нее травма ноги. Девочку госпитализировали. Кроме того, за медпомощью обратился водитель Toyota.

В отношении мужчины вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.24.