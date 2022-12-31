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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 10:21

13-летняя девочка и мужчина пострадали в жестком ДТП на Алтае

У ребенка травма ноги
Герман Архаров
ДТП произошло в селе Черга

ДТП произошло в селе Черга

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

30 декабря в селе Черга Шебалинского района Республики Алтай произошло ДТП, в результате которого пострадали ребенок и мужчина. Об этом пишет ГУ МВД России по региону.

Как предварительно установили правоохранители, 51-летний житель Усть-Канского района за рулем Toyota Premio при движении с обочины для выполнения разворота не уступил дорогу BМW Х6. Этой машиной управляла 44-летняя жительница села Усть-Кан.

В результате ДТП пострадала 13-летняя пассажирка BМW, у нее травма ноги. Девочку госпитализировали. Кроме того, за медпомощью обратился водитель Toyota.

В отношении мужчины вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.24.