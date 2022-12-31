Губернатор Томенко поздравил жителей Алтая с Новым годом

Этот год был юбилейным для региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с наступающими праздниками - Новым 2023 годом и Рождеством.

Виктор Томенко отметил, что этот год был юбилейным для региона и он запомнится ударным трудом его жителей.

- Мы продолжили укреплять экономику страны, ее продовольственную безопасность и обороноспособность. По этим направлениям достигли заметных успехов, - сказал глава региона.

Он добавил, что в регионе еще многое предстоит сделать. Прежде всего в вопросах развития социальной сферы и инфраструктуры. Планомерная системная работа уже приносит результаты.

Губернатор также подчеркнул, что уходящий год в значительной степени прошел под знаком специальной военной операции.

Напомним, ранее барнаульцев с Новым годом и Рождеством поздравил глава краевой столицы Вячеслав Франк.