Губернатор Томенко поздравил жителей Алтая с Новым годом

Этот год был юбилейным для региона
Фото: Олег УКЛАДОВ
Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с наступающими праздниками - Новым 2023 годом и Рождеством.
Виктор Томенко отметил, что этот год был юбилейным для региона и он запомнится ударным трудом его жителей.
- Мы продолжили укреплять экономику страны, ее продовольственную безопасность и обороноспособность. По этим направлениям достигли заметных успехов, - сказал глава региона.
Он добавил, что в регионе еще многое предстоит сделать. Прежде всего в вопросах развития социальной сферы и инфраструктуры. Планомерная системная работа уже приносит результаты.
Губернатор также подчеркнул, что уходящий год в значительной степени прошел под знаком специальной военной операции.
Напомним, ранее барнаульцев с Новым годом и Рождеством поздравил глава краевой столицы Вячеслав Франк.