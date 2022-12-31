Прогноз погоды на новогоднюю ночь в Алтайском крае представили синоптики

В Барнауле в новогоднюю ночь столбики термометров покажут -8…-10 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В новогоднюю ночь в Алтайском крае будет слабый мороз. Подробнее о погоде рассказали синоптики Гидрометцентра региона.

В ночь на 1 января 2023 года в Алтайском крае температура воздуха составит -5…-10, местами до -17 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Подует юго-западный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в новогоднюю ночь столбики термометров покажут -8…-10 градусов. Небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода днем 31 декабря в регионе. Аномальных морозов также не прогнозируют.