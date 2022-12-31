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НовостиОбщество31 декабря 2022 3:30

На Алтае прокуратура проводит проверку после жалобы медсестер краевого кардиологического диспансера

Представители ведомства выезжали на место
Герман Архаров
Ранее о проблеме рассказали журналистам

Ранее о проблеме рассказали журналистам

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае прокуратура проводит проверку после жалобы медсестер краевого кардиологического диспансера на невыплату итоговой премии за год. Об этом пишет amic.ru.

Медсестры рассказали, что представитель прокуратуры уже приехал в кардиоцентр и поговорил с сотрудниками. Теперь предстоит выяснить, чем именно недовольны работники.

Ранее некоторые сотрудники рассказали журналистам что им якобы отказали в выплате из краевого бюджета. По данным издания, деньги пообещали дать врачам и младшему медперсоналу, а вот среднему - нет.

В администрации Кардиоцентра медсестрам якобы сообщили, что причиной невыплаты денег стало небольшое число больных. При этом сами медсестры говорят об обратном.