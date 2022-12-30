31 декабря барнаульцы еще смогут купить живые елки и ветви

На елочных базарах можно купить подставки для елок и ветви Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Елочные базары 31 декабря еще будут работать в Барнауле. Горожане могут успеть приобрести новогодние деревья и ветви, сообщили в мэрии.

Стоимость одной ели - от 1 до 5 тыс. рублей, цена зависит от высоты и пышности. Кроме этого, на елочных базарах можно купить подставки для елок и ветви по 100 руб. за штуку, а букет из трех веток с шишкой - по 300-350 руб.

Посмотреть адреса торговых точек можно на карте.