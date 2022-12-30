Пробки в Барнауле 30 декабря 2022. Скриншот https://2gis.ru/barnaul/

Днем 30 декабря Барнаул сковали многокилометровые предновогодние пробки. По данным 2Гис, заторы достигли девяти баллов.

Самая сложная ситуация наблюдается на ул. Профинтерна, Цеховая, Малахова, Взлетная, Шумакова, Георгиева – там участки дорог отмечены бордовым цветом.

Красным отмечены участки пр. Строителей, Ленина, Калинина, ул. Северо-Западной, Советской Армии, Павловского тракта, Попова и многие другие.

Ранее власти предупреждали горожан о сложной обстановке на дорогах перед Новым годом и призывали относиться к этому с пониманием.