На новогодних каникулах из-за снегопадов дорожники в Барнауле будут работать без выходных

Уборка и вывоз снега будут организованы круглосуточно Фото: Александра Сапожкова

В Барнауле на новогодних каникулах прогнозируются ежедневные снегопады. В связи с этим для дорожников дни с 31 декабря по 8 января объявлены рабочими, сообщили в мэрии.

Уборка и вывоз снега будут организованы круглосуточно. В случае сильных снегопадов и метелей дорожная служба обеспечит максимальный выход рабочих и спецтехники.

- Предварительно планируется выход до ста единиц техники в смену, а также порядка 120 дорожных рабочих, задействованных в ручной расчистке, - отметили в «Автодорстрое».

Также предусмотрена спецтехника и аварийные бригады для очистки дорожного полотна в случае порывов на коммунальных сетях.