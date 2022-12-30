Министр здравоохранения России исполнил мечту девочки-подростка из Барнаула

Девочка принимала участие в акции «Елка желаний»
Фото: Олег УКЛАДОВ
Министр здравоохранения России РФ Михаил Мурашко исполнил мечту 15-летней Кати Бастрыкиной из Барнаула. Об этом сообщают «Вести Алтай».
Девочка принимала участие в акции «Елка желаний». Новогодний шар с ее желанием снял министр здравоохранения. Катя давно хотела попробовать себя в роли зубного врача, и по поручению министра для нее организовали экскурсию в детскую стоматологическую поликлинику.
- Катя провела чистку зубов игрушечному ослику по имени Гоша и попробовала запломбировать зуб на макете. Это помогло ей окончательно определиться с делом жизни, - передают «Вести Алтай»
Отмечается, что Катя живет в опекунской семье, она одна из шести детей.