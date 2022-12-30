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НовостиОбщество30 декабря 2022 8:05

Мэр Барнаула поздравил горожан с Новым годом и Рождеством

И отметил самые значимые для города события уходящего года
Александра Сапожкова
Вячеслав Франк

Вячеслав Франк

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Новым годом и Рождеством. Поздравление опубликовано на официальном сайте горадминистрации.

Мэр отметил самые значимые события для города в уходящем году: установка стелы «Город трудовой доблести» в Нагорном парке, реконструкция моста на Ленинском проспекте, выборы в Барнаульскую городскую Думу, начало реконструкции парка «Юбилейный».

- Мы продолжили строить и ремонтировать дороги, школы и детские сады, возрождать парки. Развитие зеленых уголков Барнаула стало частью разрабатываемого сегодня Генплана города, - сказал мэр.

Он поблагодарил горожан за труд и вклад в развитие Барнаула, пожелал им крепкого здоровья, мира и добра, семейного счастья и благополучия.