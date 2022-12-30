График работы ЗАГСов в Алтайском крае в январе 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

ЗАГСы Алтайского края будут работать и на новогодних каникулах, сообщили в управлении юстиции региона.

Так, со 2 января они будут открываться поочередно:

- 2 января – ЗАГС № 3 в Барнауле.

- 3 января – ЗАГС № 1 в Барнауле, а также Бийский, Алейский, Рубцовский, Каменский, Тальменский, Заринский, Новоалтайский, Славгородский, Павловский отделы.

- 4 января – ЗАГС № 4 в Барнауле.

- 5 января – ЗАГС № 1 в Барнауле и множество отделов и секторов ЗАГС в районах края.

- 6 января – ЗАГС № 3 в Барнауле. Тальменский, Новоалтайский, Алейский, Павловский, Бийский, Каменский, Заринский, Рубцовский, Славгородский отделы.

7 и 8 января – выходные, далее с 9 января – по графику.