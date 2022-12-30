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НовостиОбщество30 декабря 2022 6:45

Глава Следкома взял на контроль инцидент со стаей бродячих собак в Барнауле

Из-за животных пострадал ребенок
Александра Сапожкова
Мальчик убегал от стаи бродячих собак, упал в яму и сломал ногу

Мальчик убегал от стаи бродячих собак, упал в яму и сломал ногу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по инциденту с бродячими собаками в Барнауле. Об этом сообщает Банкфакс со ссылкой на информационный центр Следкома.

Напомним, 21 декабря в лесополосе микрорайона «Дружный» 12-летний мальчик убегал от стаи бродячих собак, упал в яму и сломал ногу. Его спас прохожий мужчина, который помог добраться до дома.

Алтайское управление Следкома инициировало проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Игорю Колесниченко представить доклад о ее результатах.