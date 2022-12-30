Алтай-Кокс проводит независимую оценку квалификации работников коксохимического производства

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Центр станет местом проведения независимой оценки профессиональных знаний и навыков работников предприятия в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

«Национальная система квалификаций позволяет учитывать требования работодателей к квалификации работников. Это означает, что мы напрямую можем формировать высокий стандарт профессий на отраслевом уровне. Создание центра оценки квалификации на базе работодателя – это возможность использовать отраслевые инструменты оценки при решении корпоративных задач наращивания профессиональных компетенций персонала», - прокомментировал начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Вячеслав Моломин.

Чтобы подтвердить свою квалификацию на отраслевом уровне, сотрудники предприятий металлургии сдают профессиональный экзамен, который состоит из теоретического и практического этапов. В качестве экспертов по оценке квалификаций привлечены опытные специалисты Алтай-Кокса, аккредитованные в Совете по профессиональным квалификациям горно-металлургической отрасли. Для проведения экзамена Центр будет использовать собственные ресурсы производственной площадки и учебных классов, а также материально-технические возможности партнеров, в первую очередь, базовых учебных заведений.

Официальное открытие ЦОК на Алтай-Коксе приурочено к сдаче первых в стране профессиональных экзаменов по квалификации «Машинист коксовых машин по выталкиванию коксового пирога из камеры коксования» и первых в Алтайском крае экзаменов по квалификации «Дробильщик». Первые профессиональные экзамены на Алтай-Кокс сдавали сразу пять действующих работников предприятия, которые успешно подтвердили свою квалификацию по отраслевым требованиям.

По итогам оценки свидетельства о квалификации работников будут включены в общероссийский реестр сведений о квалификации. Такой документ действителен на территории всей страны. В будущем профессиональные экзамены в новом формате предстоит сдавать всем работникам ключевых технологических профессий в отрасли.