Алтайский краевой кардиодиспансер Фото: Олег УКЛАДОВ

Медсестры Алтайского кардиодиспансера остались без новогодних премий, передает «Толк».

Одна из медсестер сообщила, что врачи к Новому году получили по 80 тыс. рублей, санитарки – по 36. А медсестры остались без прибавки к зарплате.

Главврач диспансера Андрей Косоухов сообщил, что деньги на врачей и младших медработников пришли адресно.

- За каждого из них мы отчитались. Это федеральные деньги, и они идут конкретно на эти две категории. Никаких премий административно-хозяйственная часть не получала. Для средних медработников нашли возможность выплатить премию в один оклад – в районе 7 тыс. рублей, - сказал главврач.

Он рекомендовал коллективу по данному вопросу обращаться напрямую к нему, чтобы совместно с бухгалтерией и экономистом разобраться в ситуации.