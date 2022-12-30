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НовостиОбщество30 декабря 2022 5:53

Медсестры алтайского кардиодиспансера остались без новогодних премий

При этом врачи и санитарки выплаты получили
Александра Сапожкова
Алтайский краевой кардиодиспансер

Алтайский краевой кардиодиспансер

Фото: Олег УКЛАДОВ

Медсестры Алтайского кардиодиспансера остались без новогодних премий, передает «Толк».

Одна из медсестер сообщила, что врачи к Новому году получили по 80 тыс. рублей, санитарки – по 36. А медсестры остались без прибавки к зарплате.

Главврач диспансера Андрей Косоухов сообщил, что деньги на врачей и младших медработников пришли адресно.

- За каждого из них мы отчитались. Это федеральные деньги, и они идут конкретно на эти две категории. Никаких премий административно-хозяйственная часть не получала. Для средних медработников нашли возможность выплатить премию в один оклад – в районе 7 тыс. рублей, - сказал главврач.

Он рекомендовал коллективу по данному вопросу обращаться напрямую к нему, чтобы совместно с бухгалтерией и экономистом разобраться в ситуации.