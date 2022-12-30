Бийская мэрия закажет часы с гравировкой почти на 700 тыс. рублей

Всего администрация планирует закупить 269 комплектов Фото: газеты «Бийский рабочий»

Мэрия Бийска объявила тендер на закупку часов с гравировкой, сообщает «Бийский рабочий».

Речь идет о наручных кварцевых часах на кожаном ремешке. На циферблате размещен герб города, а на обратной стороне – гравировка: «За заслуги г. Бийск» и лавровая ветвь.

Всего администрация планирует закупить 269 комплектов (часов и футляров для них) за 682 тыс. рублей.

Отмечается, что эти часы обычно вручают при награждении грамотами.