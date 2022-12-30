В Барнауле парень одним ударом ножа убил собственного отца

Сын нанес удар в область сердца Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего парня. Его подозревают в убийстве собственного отца.

По данным регионального Следкома, вечером 28 декабря молодой человек вернулся домой с работы и увидел отца в нетрезвом состоянии. На бытовой почве между ними возникала ссора, и сын взял кухонный нож.

- Он нанес удар в область сердца потерпевшего. 52-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

Сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) продолжается.