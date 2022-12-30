Водитель барнаульской маршрутки так спешил, что влетел в забор частного дома

Авария произошла на пересечении ул. Смирнова и Северо-Западная Фото: Олег УКЛАДОВ

29 декабря в 18.30 на пересечении ул. Смирнова и Северо-Западная в Барнауле произошло ДТП с участием маршрутки №144. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

- До чего доводит спешка. «Газель» снесла ограждение и влетела в забор частного дома, - сообщила очевидец аварии.

По ее словам, водитель несся по ул. Северо-Западной, будто был один на дороге.

- Не удивлюсь, если он виноват, - отметила горожанка.