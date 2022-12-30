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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 3:25

Водитель барнаульской маршрутки так спешил, что влетел в забор частного дома

ДТП произошло вечером 29 декабря
Александра Сапожкова
Авария произошла на пересечении ул. Смирнова и Северо-Западная

Авария произошла на пересечении ул. Смирнова и Северо-Западная

Фото: Олег УКЛАДОВ

29 декабря в 18.30 на пересечении ул. Смирнова и Северо-Западная в Барнауле произошло ДТП с участием маршрутки №144. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

- До чего доводит спешка. «Газель» снесла ограждение и влетела в забор частного дома, - сообщила очевидец аварии.

По ее словам, водитель несся по ул. Северо-Западной, будто был один на дороге.

- Не удивлюсь, если он виноват, - отметила горожанка.