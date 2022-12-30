Эксперты посоветовали барнаульцам проанализировать квитанции за коммуналку

Горожанам предлагается заплатить за ЖКУ на 50-70% больше по сравнению с прошлым месяцем Фото: Олег УКЛАДОВ

Декабрьские квитанции за коммуналку неприятно удивили барнаульцев. Им предлагается заплатить за ЖКУ на 50-70% больше по сравнению с прошлым месяцем. Хотя предельная величина роста тарифов для города установлена на уровне 14,7%. Эксперты посоветовали потребителям проанализировать квитанции и обратиться в вычислительный центр ЖКХ, передают «Вести Алтай».

Дмитрий Лепский, старший специалист по социальным коммуникациям Центра управления регионом, рассказал, что в случае сомнений нужно обратиться в вычислительный центр через ГИС «ЖКХ», личный кабинет. Либо написать письменное обращение почтой или лично принести по адресу: пр. Ленина, 7, г. Барнаул, 656043.

Специалисты проверят правильность начислений и ответят в течение 30 дней. Консультацию также можно получить по тел. 566-424.

Кроме того, есть возможность обратиться за компенсациями и субсидиями, если счет превышает допустимый «потолок». Однако есть специфика, связанная с СГК. Дело в том, что в Барнауле тариф на услуги компании (тепло и подогрев воды) занимают большую долю платежки, и он вырос на 11%. А барнаульцам возмещают только то, что вышло за пределы 14,7%. Так что на компенсации смогут рассчитывать только абоненты других теплоснабжающих организаций, а это всего 3-5% горожан.