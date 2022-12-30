Коммунисты на Алтае предлагают отказаться от электронного голосования на выборах губернатора

Выборы в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские коммунисты хотят провести опрос среди народа по поводу отмены электронного дистанционного голосования на выборах губернатора в 2023 году, передает «Коммерсантъ».

Фракция уже направила ходатайство в краевое Заксобрание о проведении опроса в регионе. Под документом стоят подписи 20 из 21 члена фракции. В крайкоме КПРФ рассчитывают, что решение о проведении опроса примет сессия парламента 26 января.

По мнению коммунистов, при таком способе волеизъявления невозможно проконтролировать подсчет голосов и подведение итогов. Также нет гарантии сохранения тайны волеизъявления и создаются условия для принуждения к голосованию.