В Белокурихе два бухгалтера детсада получили условный срок за аферу на 3,5 млн рублей

Женщины свою вину признали полностью Фото: Олег УКЛАДОВ

В Белокурихе двух бухгалтеров детского сада осудили за хищение денег в особо крупном размере. Об этом сообщает региональный Следком.

– Следствием и судом установлено, что с января 2017 по декабрь 2021 года главный бухгалтер и бухгалтер детского сада изготавливали и приобщали к бухгалтерской документации фиктивные финансовые документы о проведенных операциях с несуществующими хозяйственными обществами по поставке продуктов питания в детское учреждение, - рассказали в пресс-службе СК.

За эти несколько лет они присвоили около 3,5 млн рублей. Кроме того, с февраля 2015 по декабрь 2018 года главный бухгалтер перечисляла деньги человеку, который не являлся работником детского сада. Затем женщина использовала их в личных целях. Таким образом, она похитила 500 тысяч рублей

Женщины свою вину признали полностью. Главного бухгалтера осудили на 4 года 6 месяцев лишения свободы условно, бухгалтеру – 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.

– Кроме того, с осуждённых в солидарном порядке в пользу учреждения взысканы денежные средства в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, - рассказала официальный представитель регионального Следкома Ольга Чеснокова.