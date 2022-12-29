На Алтае сбили 83-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

28 декабря в селе Майма Республики Алтай произошло ДТП на ул. Ленина. В результате аварии пострадал пенсионерка, сообщают в ГУ МВД по региону.

– Около 08:40 часов, в районе дома № 105 по ул. Ленина в с. Майма, 71-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser допустил наезд на 83-летнюю сельчанку, - сообщают в пресс-службе МВД.

Установлено, что женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пенсионерку с травмами госпитализировали в больницу.