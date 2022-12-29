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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:43

Руководитель алтайского отделения ПФР Борисов Трофимов покидает свой пост

Он был в должности главы 25 лет
Вера Березовская
Борис Трофимов был главой отделения 25 лет, с 1997 года

Борис Трофимов был главой отделения 25 лет, с 1997 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов покидает свой пост. Об этом пишет «Толк».

С 1 января 2023 года в России начнет работать Социальный фонд России, который объединит ПФР и Фонд соцстраха. После реорганизации руководителем объединенного фонда в регионе станет сегодняшний заместитель Трофимова Ольга Клиндухова. А сам он станет советником руководителя.

Известно, что Борис Трофимов был главой отделения 25 лет, с 1997 года.