Руководитель алтайского отделения ПФР Борисов Трофимов покидает свой пост

Борис Трофимов был главой отделения 25 лет, с 1997 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов покидает свой пост. Об этом пишет «Толк».

С 1 января 2023 года в России начнет работать Социальный фонд России, который объединит ПФР и Фонд соцстраха. После реорганизации руководителем объединенного фонда в регионе станет сегодняшний заместитель Трофимова Ольга Клиндухова. А сам он станет советником руководителя.

Известно, что Борис Трофимов был главой отделения 25 лет, с 1997 года.