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НовостиОбщество29 декабря 2022 6:55

Из Алтайского края в Славяносербский район доставили 3 тысячи новогодних подарков для детей

Мэр Барнаула отправил мальчику Антону настольный футбол
Вера Березовская
Вместе с подарочными наборами в ЛНР доставили подарки для детей, которые участвовали в акции «Елка желаний».

Вместе с подарочными наборами в ЛНР доставили подарки для детей, которые участвовали в акции «Елка желаний».

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Из Алтайского края в Славяносербский район ЛНР доставили 3 тысячи новогодних подарков для детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Вместе с подарочными наборами в ЛНР доставили подарки для детей, которые участвовали в акции «Елка желаний». Мечту 29 ребят осуществили представители органов власти и неравнодушные жители региона. Так, мэр Барнаула Вячеслав Франк исполнил желание 10-летнего Антона, которому доставят настольный футбол.

Как отметил глава Славяносербского района ЛНР Сергей Крамаренко, у многих детей в ходе СВО погибли родственники, поэтому важно было осуществить детские новогодние желания.