Из Алтайского края в Славяносербский район доставили 3 тысячи новогодних подарков для детей

Вместе с подарочными наборами в ЛНР доставили подарки для детей, которые участвовали в акции «Елка желаний». Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Из Алтайского края в Славяносербский район ЛНР доставили 3 тысячи новогодних подарков для детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Вместе с подарочными наборами в ЛНР доставили подарки для детей, которые участвовали в акции «Елка желаний». Мечту 29 ребят осуществили представители органов власти и неравнодушные жители региона. Так, мэр Барнаула Вячеслав Франк исполнил желание 10-летнего Антона, которому доставят настольный футбол.

Как отметил глава Славяносербского района ЛНР Сергей Крамаренко, у многих детей в ходе СВО погибли родственники, поэтому важно было осуществить детские новогодние желания.