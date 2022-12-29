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НовостиОбщество29 декабря 2022 6:00

В Бийске вместо спортивного центра могут построить многоэтажки

Территория находится напротив кадетской школы между улицами Разина и Васильева
Вера Березовская
Землю предлагают использовать для застройки многоэтажками, в том числе и высотками

Землю предлагают использовать для застройки многоэтажками, в том числе и высотками

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске могут появиться новые многоэтажки у спуска на Зеленый Клин. Ранее там планировали строить спортивный центр, пишет «Бийский рабочий».

Участок площадью в два гектара мэрия готова отдать за 2,47 млн рублей. Территория находится напротив кадетской школы между улицами Разина и Васильева с выходом на Трофимова.

Землю предлагают использовать для застройки многоэтажками, в том числе и высотками. Также на этом участке можно возвести учреждения и предприятия повседневного использования, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ранее на этот кусок земли строили и другие планы. В 2018 году речь шла о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Планировалось, что он бы дополнил спортивный ансамбль из бассейна «Дельфин» и стадиона «Юбилейный». Тогда же начали говорить и о задействовании данной территории под застройку многоэтажками.

Напомним, ранее власти, архитекторы и застройщики обсудили перспективы строительства в Барнауле многоэтажек.