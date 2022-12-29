Wink покажет черный юмор и экшн в сериале «Выжить любой ценой»

Фото: «Ростелеком»

В главной роли — Владимир Яглыч, также в сериале снимаются Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие. Производством 10-серийного проекта занимается кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии», он войдет в линейку Wink Originals.

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

Сюжет сериала выталкивает главного героя из зоны комфорта, который словно застрял в «дне сурка». На роль преобразившегося героя нужен был артист, способный не только достоверно сыграть депрессию, но и убедительно смотреться в экшн-сценах, которых в сериале не мало. Им стал Владимир Яглыч — яркий актер, который не раз доказывал, что даже внутри «силовых» ролей умеет показать сложный характер персонажа и драматизм, заложенный в истории. При этом он любит и умеет работать в комедиях.

Режиссером проекта стал молодой, но уже зарекомендовавший себя постановщик Михаил Поляков. Редко, когда кино начинают снимать с первой сцены в сценарии, но в этот раз был именно этот случай. «Впереди еще большое количество трюковых сцен различных направлений: падения с большой высоты, автомобильные погони, перестрелки со взрывами. Кроме того, будет множество нестандартных ходов, которые редки в российских сериалах. Например, в одной из серий главного героя будет играть другой актер», — рассказал постановщик. Экшена проекту добавили и погодные условия. В первый съемочный день был ледяной дождь, а дальнейшие уличные съемки проходили при температуре -14 градусов.

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