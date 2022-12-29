ВТБ откроет более 350 офисов для обслуживания розничных клиентов в новогодние праздники

Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут 357 точек продаж банка.

Максимальное число дежурных отделений будет открыто 4, 5 и 6 января. 31 декабря офисы будут работать по ранее установленным режимам. Перечень дежурных офисов и режим обслуживания клиентов с 1 по 8 января 2023 года опубликован на сайте банка.

В Алтайском крае 5 января 2023 года с 10.00 до 17.00 клиентов будут обслуживать офисы, расположенные по адресам: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 88в; г. Бийск, ул. Васильева, д. 57а; г. Рубцовск, ул. Ленина, д. 141.

Большинство операций доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн. Все операции по вкладам, включая открытие и закрытие вклада, пополнение или частичное снятие средств, пользователям мобильного приложения можно будет осуществлять в течение всех праздничных выходных. При завершении срока действия вклада в период с 31 декабря по 8 января включительно закрытие вклада произойдет 9 января.

В случае плановой даты платежа по кредитам 31 декабря - 8 января банк спишет средства 9 января. Если платежный период по ипотеке приходится на 2 - 8 января, деньги могут быть списаны, начиная с 3 января при наличии денег на приоритетном счете. Для досрочного погашения кредитов в декабре, заявку необходимо подать до 30 декабря, для досрочного погашения в январе – с 3 января 2023 года.

Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри банка или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме.