Власти Барнаула назвали фейком сообщения об ошибке в начислениях за отопление в квитанциях ЖКХ

Эта новость могла бы обрадовать барнаульцев, но она оказалась фейковой Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти Барнаула назвали фейком сообщения об ошибке в начислениях за отопление в квитанциях за коммунальные услуги. В мэрии опровергли информацию о том, что счета будут скорректированы.

Ранее в соцсетях появилось сообщение якобы от лица мэрии о том, что начисленные платежи за коммуналку были неверными, в частности за отопление начислили в 1,5-2 раза больше, чем нужно. Говорилось, что в квитанциях за январь начисления скорректируют. Эта новость могла бы обрадовать барнаульцев, но она оказалась фейковой.

- Распространяемый в мессенджерах и социальных сетях комментарий от имени администрации города Барнаула о якобы ошибочно начисленных платежах за коммунальные услуги из-за ошибки в вычислительном центре ЖКХ не соответствует действительности, - рассказали городские власти.