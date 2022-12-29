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НовостиОбщество29 декабря 2022 4:13

Лучших лаборантов химического анализа наградили на Алтай-Коксе

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля
За звание лучшего по профессии боролись 17 сотрудников

За звание лучшего по профессии боролись 17 сотрудников

Фото: из архива компании

За звание лучшего по профессии боролись 17 сотрудников.

Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.

Победу одержала Алевтина Рымарь, лаборант химического анализа группы аналитического контроля. Ей вручили диплом и денежную премию.

Второе место в конкурсе заняла Ольга Лебедева, лаборант химанализа исследовательской группы. Третье – Ольга Кузеванова, лаборант химанализа группы аналитического контроля. Лучшим молодым сотрудником признали Елизавету Нещадимову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта. Всего в течение года проводят девять конкурсов профмастерства.