Лучших лаборантов химического анализа наградили на Алтай-Коксе

За звание лучшего по профессии боролись 17 сотрудников Фото: из архива компании

За звание лучшего по профессии боролись 17 сотрудников.

Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.

Победу одержала Алевтина Рымарь, лаборант химического анализа группы аналитического контроля. Ей вручили диплом и денежную премию.

Второе место в конкурсе заняла Ольга Лебедева, лаборант химанализа исследовательской группы. Третье – Ольга Кузеванова, лаборант химанализа группы аналитического контроля. Лучшим молодым сотрудником признали Елизавету Нещадимову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта. Всего в течение года проводят девять конкурсов профмастерства.