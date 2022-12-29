Чтобы стать участником бесплатной тренировки, нужно просто прийти на одну из площадок по расписанию Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Барнаула приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе в рамках проекта «Зимний дворовый инструктор». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Опытные тренеры помогают осваивать зимние виды спорта - футбол на снегу, хоккей, лыжи. В процессе обучения проводятся небольшие состязания, веселые старты, забеги.

Чтобы стать участником бесплатной тренировки, нужно просто прийти на одну из площадок по расписанию. Карта с адресами площадок и графиком тренировок на январь 2023 года можно посмотреть по ссылке.