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НовостиОбщество29 декабря 2022 3:24

Жителей Барнаула приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе

Проводятся занятия по футболу на снегу, хоккею и лыжам
Вера Березовская
Чтобы стать участником бесплатной тренировки, нужно просто прийти на одну из площадок по расписанию

Чтобы стать участником бесплатной тренировки, нужно просто прийти на одну из площадок по расписанию

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Барнаула приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе в рамках проекта «Зимний дворовый инструктор». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Опытные тренеры помогают осваивать зимние виды спорта - футбол на снегу, хоккей, лыжи. В процессе обучения проводятся небольшие состязания, веселые старты, забеги.

Чтобы стать участником бесплатной тренировки, нужно просто прийти на одну из площадок по расписанию. Карта с адресами площадок и графиком тренировок на январь 2023 года можно посмотреть по ссылке.