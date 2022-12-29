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НовостиЭкономика29 декабря 2022 3:15

Средняя заработная плата в Алтайском крае превысила 40 тысяч рублей

Данные представил Алтайкрайстат
Вера Березовская
Сумма средней заработной платы в регионе составила 40 319 рублей

Сумма средней заработной платы в регионе составила 40 319 рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае средняя заработная плата превысила 40 тысяч рублей. Такие данные предоставил Алтайскрайстат по итогам последнего расчетного месяца.

Согласно официальной статистике, в октябре сумма средней заработной платы в регионе составила 40 319 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2021 года рост составил 20,8%.

В соседнем регионе, Республике Алтай, показатель по средней зарплате оказался выше – 42 094 рубля.

Ранее в регионе установили минимальный размер заработной платы на 2023 год. Он составил 17 786 рублей.