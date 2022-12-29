Бийчанин украл из дачного домика несколько бутылок коньяка и напился

Задержанный рассказал, что украденные вещи он успел продать, а спиртное выпил Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске полицейские раскрыли кражу из садового домика. С заявлением обратилась 48-летняя хозяйка дачного участка, рассказали в пресс-службе МВД.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что неизвестные разбили окно загородного домика и украли электроинструмент, топор и несколько бутылок коньяка.

- Полицейские установили личность подозреваемого в преступлении. 32-летний житель Бийска признался, что проник на чужую территорию и забрал то, что приглянулось, - рассказали в полиции.

Задержанный рассказал, что украденные вещи он успел продать, а спиртное выпил.

На данный момент возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.