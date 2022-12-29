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НовостиОбщество29 декабря 2022 1:42

В Алтайском крае с 1 января 2023 года значительно вырастет размер взносов за капремонт

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит от 8,92 до 10,94 рубля за «квадрат»
Вера Березовская
Ранее сумма взносов была от 4,5 до 7,31 рублей

Ранее сумма взносов была от 4,5 до 7,31 рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года в Алтайском крае изменится размер взносов за капремонт в многоквартирных домах. 26 декабря приняли соответствующее постановление, сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

Со следующего года минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит от 8,92 до 10,94 рубля за «квадрат» общей площади жилого помещения в зависимости от конструктивных и технических параметров дома. Ранее сумма взносов была меньше - от 4,5 до 7,31 рублей. По мнению властей, это недостаточный размер для выполнения всех планов по краевой программе капремонта.

- Ежегодно собственники помещений оплачивают порядка 1,2 млрд рублей взносов на капитальный ремонт, в то время как необходимый объем работ оценивается на уровне более 2,5 млрд рублей в год, - рассказал глава краевого Минстроя Иван Гилев.

Напомним, ранее в Алтайском крае повысились тарифы на услуги ЖКХ.