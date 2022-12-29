В Алтайском крае с 1 января 2023 года значительно вырастет размер взносов за капремонт

Ранее сумма взносов была от 4,5 до 7,31 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года в Алтайском крае изменится размер взносов за капремонт в многоквартирных домах. 26 декабря приняли соответствующее постановление, сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

Со следующего года минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит от 8,92 до 10,94 рубля за «квадрат» общей площади жилого помещения в зависимости от конструктивных и технических параметров дома. Ранее сумма взносов была меньше - от 4,5 до 7,31 рублей. По мнению властей, это недостаточный размер для выполнения всех планов по краевой программе капремонта.

- Ежегодно собственники помещений оплачивают порядка 1,2 млрд рублей взносов на капитальный ремонт, в то время как необходимый объем работ оценивается на уровне более 2,5 млрд рублей в год, - рассказал глава краевого Минстроя Иван Гилев.

Напомним, ранее в Алтайском крае повысились тарифы на услуги ЖКХ.