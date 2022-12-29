Легкий мороз и небольшой снег прогнозируют в Алтайском крае 29 декабря 2022

В Барнауле 29 декабря столбик термометра покажет от -12 до -14 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

29 декабря в Алтайском крае температура воздуха составит от -9 до -14 градусов. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

Чуть теплее будет в предгорьях – от -3 до -8. По югу края ожидается небольшой снегопад, на остальных территориях без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле 29 декабря столбик термометра покажет от -12 до -14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер подует в юго-восточном направлении со скоростью 2-7 м/с.