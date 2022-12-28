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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 12:03

Жительницу Алтая обвиняют в убийстве гостя кочергой

Возбудили уголовное дело
Герман Архаров
Женщину заключили под стражу

Женщину заключили под стражу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Локтевского района обвиняют в убийстве мужчины, который пришел в гости. Об этом сообщает СУ СК региона.

По данным следствия, все произошло 22 декабря в одном из поселков Локтевского района. Домой к обвиняемой пришел знакомый, они выпивали и поссорились. В итоге женщина несколько раз ударила гостя кочергой по голове. От полученных телесных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Женщину заключили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают расследование.